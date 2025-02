Golfe, sumô e surra de bunda: confira os animes de esportes menos comuns

Anime de esporte é uma delícia de acompanhar, vide o sucesso de "Haikyu" (vôlei), "Captain Tsubasa" (futebol) e "Slam Dunk" (basquete). Porém, o mundo dos animes é muito vasto e existem até séries de esportes pouco comuns, ou menos populares.

Splash reuniu uma lista com as mais inusitadas modalidades que já ganharam uma série animada no Japão.

"Sk8 the Infinity"