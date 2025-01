BBB 25: Renata avalia participação no Sincerão: 'Ótima oportunidade'

Escolhidas pelo público para participar do Sincerão desta última segunda (27), Eva e Renata avaliam oportunidade de se expressar na dinâmica do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa com Diogo Almeida e Guilherme, Renata diz que Eva já esperava ser chamada para a dinâmica. As bailarinas ficaram empatadas com Diego e Daniele Hypolito no número de votos.