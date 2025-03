Fora da Imperatriz, Rafa Kalimann rebate acusação de intolerância religiosa

Foi muito irresponsável, porque quando você cria uma mentira de forma sensacionalista envolvendo um tema tão sério e profundo e envolve a crença do outro, envolvem lugares que sofrem muito preconceito

Rafa ainda garantiu que o vídeo foi tirado de contexto. "A gente passa 40, 50 minutos cantando. Cansa! Nesses momentos, é normal parar de cantar alguns trechos do samba-enredo, até porque é um ensaio. A gente tira foto, sorri para as pessoas, manda beijo e depois volta a sambar e cantar".

A influenciadora garantiu que a jornalista responsável por gravar o vídeo registrou um recorte do que realmente aconteceu. "Ela pegou 15 segundos em que eu estava tirando foto com algumas pessoas e publicou que eu não cantei o samba por causa da minha religião, já que o enredo trazia elementos de uma crença diferente da minha".

Rafa Kalimann também negou que seu desligamento da escola de samba tivesse algo relacionado à polêmica. "Nada a ver! Mas, claro, algumas pessoas aproveitaram a fake news para criar essa narrativa também", afirmou.