Famosos comemoram volta de Neymar ao Santos: 'Príncipe tá de volta'

MC Daniel comenta volta de Neymar ao Brasil

MC Binn

O cantor, que é torcedor do Santos, fez um post sobre o assunto. "O príncipe tá de volta", disse ele no X. "Amanhã é dia de Ney Day?", comentou em outro post. Na virada do ano de 2025, o ex-BBB já havia dito que queria o anúncio do retorno de Neymar.

O príncipe te de volta !!! -- MC BINN (@mcbinladen) January 28, 2025

O PAI TÁ ON !!



Amanhã é dia de ney Day ? Com foto no perfil é isso ? -- MC BINN (@mcbinladen) January 28, 2025

Projota

O rapper colocou seu uniforme do Santos e gravou um vídeo comemorando a volta de Neymar. "Se fui triste um dia, nem me lembro mais. Não existe tristeza na vida do santista. Cada dia vou usar um manto diferente", disse o cantor.