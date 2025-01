Lembra dela? Saiba como está a menina que virou meme aos 2 anos

Após a repercussão, a mãe da menina mudou de ideia e diz que se arrepende de ter publicado. "Sinto uma culpa terrível", disse Katie Clem em entrevista à revista People. "Chloe tinha dois anos e as pessoas vinham até ela, eram malucas. Tiraram fotos dela", lembra ela.

Desde 2021, Katie Clem publicou apenas dois vídeos, o último em junho passado com o título "Chloe está de volta". "No começo foi muito divertido. Você entra nesse trem e diz sim para tudo. No início, não incluí de forma alguma o consentimento das minhas filhas. Nós fazíamos porque você fica preso nisso tudo. Com o tempo, percebi que era demais para elas e senti que ninguém estava se beneficiando com isso".

Hoje, Katie admite que tem sentimentos confusos sobre o conceito de canais familiares no YouTube. "E de repente tive uma reviravolta no meu pensamento: fiz tudo errado? Sinto uma culpa terrível. Quando elas cresceram, eu as fazia fazer coisas e percebi que estavam entediadas. Percebi que elas estavam cansadas", contou.

Katie diz, ainda, que não sabe se teria feito as coisas de maneira diferente. "Tudo o que sei é que meus sentimentos mudaram drasticamente em relação à situação".

Por fim, ela conta que Chloe é muito tímida e introvertida e que, raramente, é reconhecida, agora que é adolescente. A jovem tem uma conta no Instagram cuja foto de perfil é o meme Side Eyeing Chloe.

O perfil conta com mais de 626 mil seguidores, onde compartilha fotos do seu cotidiano e da sua infância. Porém, Katie é quem supervisiona o perfil.