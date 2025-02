'Your Name' e outros bons animes injustamente ignorados pelo Oscar

A adolescente Fujino faz sucesso desenhando uma tirinha no jornal escolar, mas se sente ameaçada por Kyomoto, outra aluna que passa a publicar no periódico. A rivalidade das duas se transforma em uma relação de amizade e ambas tentam ingressar no mundo profissional dos mangás.

Criado por Tatsuki Fujimoto, o pai de "Chainsaw Man", aqui temos uma história quase autobiográfica. O autor se coloca muito nessas personagens e, com isso, conhecemos não só o bastidor do mundo dos mangás como ainda nos encantamos com uma história que nos faz refletir sobre amizade e sobre como devemos olhar para trás quando esquecemos o que nos motivou.

Onde assistir? Prime Vídeo (dublado e legendado)

"The First Slam Dunk" (2022)

Filme "The First Slam Dunk" Imagem: Reprodução/Toei Animation

Ryota Miyagi joga basquete no time do colégio Shohoku e está diante de uma partida decisiva contra o time campeão do torneio interescolar do Japão. Além de lidar com seu passado e as comparações com o irmão mais velho, Ryota precisará unir forças com um time azarão repleto de alunos desajustados.