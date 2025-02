Animes que foram exibidos no Brasil pela TV aberta e você não sabia

Como foi? "Doraemon" esteve na TV brasileira em duas ocasiões. A primeira série (1979-2005) teve alguns episódios exibidos no final dos anos 1980 pela Manchete, dentro do programa da Angélica. Ela até cantava uma música chamada "Super Gato" para promover o anime! Já a segunda série (2005 até hoje) passou rapidamente pela Band em 2018. Inclusive, desta vez, o gato robô foi dublado por Carol Valença, a voz do Luffy de "One Piece".

Sinopse: Luffy sonha ser o rei dos piratas e conseguir o tesouro One Piece, deixado em uma ilha misteriosa pelo lendário Gold Roger. Só que Luffy tem um pequeno problema: quando criança ele comeu uma fruta misteriosa que aumentou sua força e lhe deu poderes de se esticar como borracha, mas em contrapartida, agora, ele perdeu a habilidade de nadar.

Como foi? "Naruto" fez muito sucesso no SBT. Inclusive, a emissora de Silvio Santos é um dos motivos do ninja ser tão popular no Brasil. Entretanto, a série teve alguns problemas com as cenas violentas e a falta de novos episódios. Na busca de um novo sucesso, o SBT exibiu em 2008 o anime "One Piece", cuja versão censurada havia sido transmitida pelo Cartoon Network anos antes. A série passou longe de ser o grande sucesso que é hoje, e muitos nem lembram dela no SBT.