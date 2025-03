Racismo: clubes brasileiros têm que agir logo, sem esperar a Conmebol

Procurada, a Conmebol respondeu que no seu estatuto o artigo 4.b, trata de não discriminação por raça. A confederação acrescentou que, recebidos todos os documentos da partida, incluindo relatórios de árbitros e oficiais, abre-se uma investigação. Podem ser incluídos aí os vídeos da transmissão oficia, além de outros. Se for o caso, seguirá até a Unidade Disciplinar para as medidas cabíveis.



Mas independentemente das atitude que possam ser tomadas pelo confederação continental, passa da hora de os clubes brasileiros tomarem alguma medida. Em conjunto!

Aí está o elemento imitando macaco e com uma criança no colo. Atos racistas em Cerro 0 x 3 Palmeiras. pic.twitter.com/xPDf5yGsYL -- Mauro Cezar (@maurocezar) March 7, 2025

Siga Mauro Cezar no X

Siga Mauro Cezar no Instagram

Siga Mauro Cezar no Facebook

Inscreva-se no Canal Mauro Cezar no YouTube