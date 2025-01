'Zenshu': um anime isekai com uma protagonista não fracassada

Cena do anime "Zenshu" Imagem: Reprodução/MAPPA

Por que histórias de isekai têm tanto apelo?

Nobuhiro Tatehata - Eu também queria saber o porquê [risos], mas talvez seja essa questão de a pessoa estar na nossa realidade, e de repente ela vai para um lugar totalmente diferente. Acho que essa empolgação de como a pessoa vai se adaptar, o que vai acontecer, porque não tem uma visão tão clara do futuro do personagem, então talvez isso acabe empolgando as pessoas.

Onde assistir?

"Zenshu" está sendo lançado semanalmente pela Crunchyroll, com legenda e dublagem brasileira simultânea. Ou seja, no mesmo dia que sai o anime no Japão já temos acesso à versão com vozes brasileiras.

A equipe de dublagem é muito competente. Natsuko Hirose ganhou a voz de Aline Guioli (a Reze de "Chainsaw Man") e Luke Braveheart é vivido por Fabrício Vila Verde (o Megumi Fushiguro de "Jujutsu Kaisen").

Destaque também para a presença de alguns dubladores clássicos, como Pedro Eugênio (o Iggy de "Super Pig") como a criatura QJ e Sheila Dorfman (a Nana Shimura de "My Hero Academia") interpretando Naomi.