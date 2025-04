Abel Ferreira se supera, remonta Palmeiras e faz time muito competitivo

Já temos um líder fortíssimo no Campeonato Brasileiro. Alguma novidade? Não. É o Palmeiras do Abel Ferreira, que tem uma competitividade impressionante.

Já fez nove pontos fora de casa contra adversários difíceis, principalmente o Internacional no Beira-Rio, no meio de semana, e nesta rodada, no Castelão, contra o Fortaleza.

Claro que o Abel e o Palmeiras queriam ser tetracampeões paulistas, mas o mais importante era dar ritmo ao elenco e encontrar um time titular para os torneios mais difíceis do ano (Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Super Mundial) — e encontrou.