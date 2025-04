"Novo" Palmeiras redime velho astro

Weverton vinha fazendo alguma falta ao Alviverde. Ele raramente falha feio, mas também raramente vinha fazendo milagres. Parecia haver uma queda de rendimento, na comparação com ele mesmo — que é sempre a comparação mais precisa, e cruel.

Já circulavam por aí figurinhas da cabeça do goleiro no corpo de um tiranossauro de bracinhos curtos, além das alcunhas pouco nobres quase sempre envolvendo as palavras mão e alface.

Eis que Weverton saltou no canto esquerdo e defendeu uma bola difícil do atacante argentino, esticando-se com a eficácia de outrora. O reconhecimento dos colegas no fim da partida dizia tudo: os três pontos eram dele. E, quiçá, ele tenha voltado, junto com o bom futebol do elenco de Abel Ferreira.

