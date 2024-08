Retorno inesperado e término: 'Jujutsu Kaisen' está na boca dos fãs

Ainda sobre o live action, o autor Eiichiro Oda escreveu uma carta aberta aos fãs confirmando que a segunda temporada irá adaptar os eventos da chegada a Roguetown até a Ilha de Drum, local onde Tony Tony Chopper deve entrar para o bando.

Após ser lançado de forma paralela no Prime Video, a Netflix confirmou que trará o filme "Túmulo dos Vagalumes" para seu catálogo em 16 de setembro. O filme do Estúdio Ghibli (de "O Menino e a Garça") é uma triste história sobre dois irmãos sobrevivendo após a Segunda Guerra Mundial.

Vocês conhecem a Mangateca Dicria? Ela é a primeira mangateca comunitária do Brasil, fica ali no Rio de Janeiro, no meio da comunidade do Fallet, em Santa Teresa. Todos os mangás e quadrinhos que eles têm são de doações, e tudo que eles têm de custos vão para as cerca de 35 crianças que frequentam a Mangateca Dicria, e tem trabalho voluntário envolvido também! Confira o perfil nas redes sociais para saber como ajudar.

Recomendação do Fim de Semana: "Skull-face Bookseller Honda-san"

Um dos gêneros mais divertidos de animes é o com personagens trabalhando em lugares caóticos. Em "Skull-face Bookseller Honda-san" acompanhamos o dia a dia de Honda, uma caveira que trabalha em uma livraria atendendo aos clientes mais exigentes e malucos.