Game mistura personagens de 'Sword Art Online' com outros isekais

"Isekai" é como são chamadas as histórias de personagens que morrem e ressuscitam em um mundo de fantasia. O termo acabou abraçando também outros tipos de histórias, como de pessoas que viajam no tempo ou que estão presas em outras realidades/dimensões.

O trailer de divulgação confirma que teremos personagens dos seguintes animes: "Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation", "That Time I Got Reincarnated as a Slime", "Sword Art Online", "Shangri-La Frontier", "Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill", "I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability", "As a Reincarnated Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill to Rise in the World", "Reincarnated as a Sword" e "O Tio de Outro Mundo".

Infelizmente o jogo não tem previsão de chegar ao ocidente.