Animes: confirmada temporada final de 'My Hero Academia' para 2025

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o UOL | Mundo dos Animes. Clique aqui para seguir.

Com o fim da sétima temporada de "My Hero Academia" veio o anúncio de que a próxima será a final, com exibição prevista para 2025. Não se sabe mais sobre quantos serão os episódios.

O anúncio afasta um medo dos fãs, o de que a etapa final da luta contra All for One fosse adaptado em um filme para cinema. Na ilustração de divulgação reforçam que é um anime para TV.