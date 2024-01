'Oshi no Ko' e 'Chainsaw Man' são destaques em Anime Awards 2024

A divulgação da primeira capa de "Boruto -Two Blue Vortex-" dividiu a comunidade otaku. Além da numeração ter sido zerada, mesmo a história sendo uma continuação direta, houve reclamações pelo fato da ilustração do personagem principal ter sido reaproveitada das páginas coloridas do mangá. A série está disponível no site/app "MangaPlus", com tradução oficial em português.

Um novo anime da série "Monogatari" foi anunciado. A Aniplex fez duas postagens misteriosas em suas redes sociais, uma com a letra "O" e outra com a letra "M", e nesta quinta-feira (18) confirmaram se tratar de "Monogatari: Off & Monster Season". Não se sabe se será um filme ou uma série, mas deve adaptar a quarta e a quinta saga da franquia.

Anime "Love after World Domination" Imagem: Reprodução/Studios Project No.9

Recomendação para o Fim de Semana: "Love After World Domination". A história aqui é bem simples: ele é um Power Ranger vermelho, ela é a capitã da organização do mal Gekko e os dois estão apaixonados. Eles precisam curtir seu relacionamento sem que os demais rangers descubram esse amor proibido.

Love After World Domination é um anime que tem tudo para agradar quem gosta de comédia, principalmente se a pessoa for fã de séries tokusatsu. As confusões do casal principal são bem divertidas e é um anime leve para ver no final de semana. O anime tem 12 episódios e está na Crunchyroll, com dublagem e legenda.