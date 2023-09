Depois de uma estreia de sucesso em seu país natal, Park Chan-wook levou seu filme para o Festival de Cannes em 2004, onde ele foi recebido com entusiasmo por Quentin Tarantino, que então presidia o júri. "Oldboy" não levou a Palma de Ouro (que ficou com "Fahrenheit 11 de Setembro", de Michael Moore), mas deixou a Riviera com o Grand Prix, segundo prêmio mais importante do festival.

O diretor Park Chan-wook nas filmagens de 'Oldboy' Imagem: Pandora

Mais importante, "Oldboy" ganhou os holofotes com o aval de Tarantino e, com isso, a vitrine do mundo. Nos meses seguintes, disparou a busca por mais títulos sul-coreanos, especialmente por distribuidores americanos, no começo do novo século. Filmes como "Medo" (de Kim Jee-woon), "Memórias de Um Assassino" e "O Hospedeiro" (ambos de Bong Joon-ho) ganharam lançamento mundial. O jogo logo seria invertido, com diretores em Hollywood fascinados com o vigor do cinema sul-coreano, sua linguagem e estética.

"Oldboy" é exemplar nessa influência. É possível conectar parte do cinema de ação das últimas duas décadas a escolhas artísticas feitas por Park em seu filme. Às vezes, como na primeira temporada de "Demolidor", da Netflix, a homenagem flerta com a cópia: a sequência em que o herói cego enfrenta uma legião de capangas em um corredor mal iluminado espelha o momento em que Oh Dae-chu destrói seus adversários usando nada além da brutalidade de um martelo.

Dae-chu é, no caso, o protagonista de "Oldboy". Interpretado com desespero no limite da sanidade por Choi Min-sik, ele é um idiota mulherengo que, trocando o aniversário da filha por uma tarde de bebedeira, é sequestrado e aprisionado em uma cela que lembra um quarto de hotel. Nos 15 anos seguintes, ele acompanha no noticiário a morte de sua mulher e sua própria acusação de assassinato, contempla o suicídio e enlouquece, por fim canalizando sua fúria em limpar e treinar seu corpo para um dia empreender sua vingança.

O momento exato em que você percebe que perdeu a bolinha do apito Imagem: Pandora

Esse dia chega quando Dae-chu, drogado e colocado em uma mala, é finalmente solto de sua prisão. O mundo agora navega no novo milênio, e ele tem pistas tênues para descobrir quem, afinal, o aprisionou. Embora sua lista de suspeitos seja considerável, Dae-chu logo percebe que está fazendo a pergunta errada: mais importante do que descobrir quem o aprisionou é saber o motivo pelo qual ele foi solto. E chega: contar qualquer coisa além desse parágrafo é arriscar estragar a experiência.