Quando anunciaram que 'Death Note' ganharia um game multiplayer em pleno ano de 2024 foi uma surpresa. A franquia ainda tem sua força, mas não é mais tão relevante há pelo menos uns 10 anos. E sabe o que é pior? O jogo não é ruim, só saiu com anos de atraso.

Em 'Killer Within', encontramos um game no melhor estilo 'Among Us', ou então aquele clássico jogo 'Detetive'/'Clue'. Temos um grupo de jogadores, e a eles são distribuídos papéis: alguns serão investigadores, um será o detetive L, outros serão seguidores do Kira e, por fim, um será o assassino Kira. Controlando bonequinhos em uma maquete, o jogador precisa cumprir missões de acordo com sua função.

Investigadores precisam encontrar quem é o assassino usando o caderno da morte, enquanto Kira e seus asseclas precisam eliminar competidores sem ninguém ver. Ao final dos rounds, todos se reúnem numa sala para debater sobre as mortes e votar em quem é o suspeito de ser o Kira.

Como é de se esperar por essa descrição, se trata de um jogo que exige pessoas jogando e microfone para conversar, o que pode não ser uma combinação muito animadora em tempos de internet tão tóxica.

Joguei algumas partidas, até porque o jogo foi disponibilizado para assinantes da PlayStation Essential, e confesso que até achei bem interessante. Mas, infelizmente, o jogo é um pouco mais complexo que um 'Among Us', o que pode afastar quem quer buscar algo mais rápido para se divertir. Precisa de resistência para sobreviver ao longuíssimo tutorial, mesmo que o jogo esteja em português do Brasil.

A impressão que fica é que 'Killer Within' é um bom jogo de 2021 que acabou sendo lançado só no final de 2024. Se tivesse saído naquele segundo ano de pandemia, provavelmente teria sido um estouro.

'DEATH NOTE Killer Within'

disponível para PlayStation 4, PlayStation 5 e Steam