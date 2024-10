'Dragon Ball Daima' traz retorno de Gokuzinho para celebrar 40 anos

A série "Dragon Ball" está comemorando 40 anos desde o começo da publicação do mangá no Japão, e foi preparada uma celebração para a data. Uma das melhores formas de festejar o aniversário é com "Dragon Ball Daima", o novo anime da Toei Animation com produção direta de Akira Toriyama que é também a despedida do autor para sua série mais famosa.

Splash apresenta aqui as principais informações já divulgadas sobre "Daima" para você matar a saudade dessa busca pelas esferas do dragão.

Querida, encolhi o Goku

Embora não exista uma confirmação disso, podemos acreditar que o anime se passa após os eventos de "Dragon Ball Z", até pela presença de Majin Buu como um personagem do time dos heróis. A ausência de Bills e Whis, que foram introduzidos em "Dragon Ball Super", pode indicar que o anime mais recente pode não ter relação com a nova série.