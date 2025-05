Maristela dá um jeito de colocar Basílio na prisão em 'Garota do Momento'

Para isso, ela sugere que os dois comemorem o sucesso da nova coleção no mirante, local das escapulidas do casal. No entanto, tudo é uma armação de Maristela para colocar o jovem atrás das grades.

Dentro do carro, quando Basílio estiver apenas de cueca, a vilã mente que perdeu uma pulseira do lado de fora. O amigo de Beatriz (Duda Santos) sai do carro para procurar o item, e a mulher tranca a porta do veículo.

O vigarista fica apenas de cueca no meio da rua. "Epa! Que brincadeira é essa? Abre essa porta. Eu tô só de cueca aqui fora", grita.

Maristela arranca o carro e abandona o esposo seminu. "Para de graça, Maristela! Pera! Volta aqui! Você vai acabar batendo! Não me deixa aqui!", diz ele.

Depois disso, a mãe de Juliano (Fábio Assunção) faz uma denúncia anônima. "Boa noite, seu guarda. Acabei de passar pelo mirante que tem logo ali. O senhor acredita que tem um tarado lá só de cuecas e fazendo gestos obscenos para os passantes? Um absurdo! Onde nós vamos parar? Eu agradeceria muito se o senhor pudesse ir até lá dar um jeito no sem vergonha. O lugar dele é no xadrez!", fala. .

Basílio tenta se esconder, mas é pego pela polícia. "Que vergonha! Atentado ao pudor!", afirma a esposa debochando do marido.