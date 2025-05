Palmeiras de Abel Ferreira é o time do momento

Mais uma vitória desse Palmeiras de Abel Ferreira, que parece estar se tornando dominante no ano de 2025.

Líder do Campeonato Brasileiro com 19 pontos, na Libertadores está com 100% de aproveitamento, sendo a melhor campanha no geral, e já venceu a primeira partida contra o Ceará por 1 x 0 no Castelão pela Copa do Brasil.

É o time brasileiro mais competitivo, com uma força mental e um foco impressionante, que talvez seja isso o principal trabalho do Abel.