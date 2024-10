BGS 2024: 6 atrações imperdíveis para os fãs de anime

Um dos principais destaques na BGS é a presença de uma demo do recém-anunciado "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii", spin-off da franquia "Like a Dragon"/"Yakuza" que traz Goro Majima explorando o cenário do game "Infinite Wealth".

Só que aqui há uma pegadinha: ele agora é um pirata, inclusive podendo formar um bando e enfrentar adversários com uma roupa de bucaneiro bem cafona ao estilo "Like a Dragon".

O jogo tem um combate muito intenso, mas surpreende mesmo é nos minigames absurdos. Na demo da BGS pudemos testar a corrida de kart, a entrega de comida e até um karaokê. Vale a pena dar uma conferida pela maluquice envolvida.

"Metaphor: ReFantazio"