Animes: 8 novas temporadas para ficar de olho em outubro de 2024

Estava com saudades do mundo medieval mágico de "The Seven Deadly Sins"? Porque dessa vez será para acompanhar o herdeiro de Meliodas em uma nova jornada.

O "Boruto" de "The Seven Deadly Sins" continua firme e forte em sua segunda temporada. O anime original foi um dos primeiros a explodir de audiência na Netflix, então dá para entender por que a plataforma aposta tanto na série. Recentemente investiram até em um anime baseado numa obra anterior do autor, "A Promessa do Golfe".

"The Seven Deadly Sins: Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse" será disponibilizado na Netflix, com legendas e dublagem.

"Hanako-kun Depois da Escola" (parte 2)

Spin-off de "Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome", aqui acompanhamos o protagonista Hanako e Nene Yashiro lidando com casos curtos entre os abordados no anime principal. O bom dessa série mais humorística é a duração: apenas 10 minutinhos de episódios.