Animes: 7 novos títulos para ficar de olho na temporada de outubro de 2024

"365 Days to the Wedding" não é exatamente um estreante, porque o mangá já faz sucesso e já teve uma adaptação em live-action. Um dos destaques do anime é a direção assinada por Hiroshi Ikehata, que teve a mesma função na comédia romântica "TONIKAWA: Over The Moon For You". Promete ser a próxima novelinha dos otakus!

"365 Days to the Wedding" será disponibilizado no Brasil pela Crunchyroll.

"Dragon Ball Daima"

Com uma pitadinha de "Dragon Ball GT", "Daima" trará Goku, Vegeta e todos os outros personagens se transformando em crianças graças a um novo inimigo que tem fortes relações com o mago Babidi, inimigo da temporada final da série "Z".

Para comemorar os 40 anos de "Dragon Ball", a Toei Animation preparou, com a ajuda do criador Akira Toriyama, uma nova aventura comemorativa para Goku e seus amigos. Infelizmente, no decorrer do processo tivemos o falecimento do Toriyama, mas agora estamos prontos para celebrar a franquia que ele cuidou com tanto carinho por muitos anos.