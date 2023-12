'Kaiju No.8', 'DanDaDan' e outros animes que prometem em 2024

"Blue Box"

Cena do anime "Blue Box" Imagem: Divulgação

Embora pouco comentada no ocidente, "Blue Box" é um fenômeno no Japão e atualmente está entre as maiores vendagens da Shonen Jump. Taiki Inomata faz parte do time de badminton da escola e é apaixonado por Chinatsu Kano, jogadora do time de basquete. Mas o destino gosta de pregar peças, porque a família de Chinatsu vai morar fora do Japão e a garota começa a morar na casa de Taiki. "Blue Box" é uma comédia romântica bem lentinha, mas adorável de acompanhar, ainda mais quando mais uma ponta aparece nesse triângulo amoroso. Com produção do estúdio TMS (de "Dr. Stone"), esse anime aqui já está repercutindo bastante no Japão mesmo antes de sua estreia.

"Missão: Família Yozakura"

Outra aposta da Shonen Jump é o mangá "Missão: Família Yozakura", cuja trama mostra o adolescente Taiyo se apaixonando por Mutsumi Yozakura, filha de uma família de espiões. Para esse relacionamento acontecer, agora o próprio Taiyo precisa passar pelo treinamento para se tornar um espião. Essa produção do estúdio Silverlink (de "Masamune-kun's Revenge") servirá para projetar esse mangá que não chega a ser o mais querido dos leitores do almanaque da Shueisha, mas que tem potencial para conquistar os fãs de anime por ter um tema que está em alta: espiões.

"The Elusive Samurai"

Baseado em fatos reais, a história de "The Elusive Samurai" acompanha a vida de Hojo Tokiyuki, jovem herdeiro de Kamakura que perde tudo com a traição do geneal Ashikaga. Tokuyuki é salvo pelo monge Yorishige, que percebe que a criança tem o dom natural de fugir e escapar. Agora o jovem precisa reunir guerreiros e ser um general de guerra para destronar seu adversário. Criado por Yusei Matsui (de "Assassination Classroom"), "The Elusive Samurai" terá seu anime produzido pela Cloverworks (de "SPY X FAMILY"), o que deve dar uma forcinha no plano da Shueisha de popularizar essa série pelo mundo.