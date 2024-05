Anime inédito de 'Naruto' e 'Sakamoto Days', enfim, chegam aos fãs até 2025

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Mundo dos Animes, que está perto da marca de um milhão de inscritos.

O anime comemorativo dos 20 anos de "Naruto", que seria exibido em 2023 e foi adiado por problemas na produção, ganhou uma janela de exibição. Segundo um relatório da emissora de TV, o anime inédito de "Naruto" será exibido em algum momento de agora até março de 2025. A princípio a série curta será uma aventura extra de Naruto criança ao lado dos amigos Sasuke e Sakura.

Com o atraso, a festa de duas décadas de "Naruto" anteriormente prevista para setembro de 2023 será comemorada em meio ao aniversário de 21 anos (ou até de 22). Nada muito atípico comparando com outros aniversários de franquias famosas: as comemorações de 20 anos de "Rurouni Kenshin - Samurai X" se arrastaram para além do tempo cronológico.