7 animes famosos que (ainda) não ganharam uma dublagem no Brasil

Lançado no começo de 2011, "Madoka Magica" foi um fenômeno no meio otaku por pegar as características das histórias de Garotas Mágicas ("Mahou Shoujo") e misturar com uma trama perturbadora e cheia de drama.

A história mostra o dia no qual a garota Madoka faz um pacto com a criatura Kyubey e se torna uma garota mágica, mas a vida não é um passeio no parque como em "Sailor Moon", e as coisas vão ficando sinistras.

Considerando o tamanho do sucesso de "Madoka Magica", a ponto de até hoje haver sempre cosplayers se vestindo como personagens da série, é muito inusitado que nunca tenham pensado em dublar este anime no Brasil. E o mais curioso é que "Magia Record", um spin-off, ganhou dublagem recentemente.

"Erased"

Anime "Erased" Imagem: Divulgação/A-1 Pictures

A obra é protagonizada por Satoru, um mangaká que trabalha como entregador de pizza para pagar as contas. Ele tem um poder inusitado de voltar no tempo para impedir algumas tragédias. Para evitar o assassinato de uma colega de escola, ele viaja 15 anos no passado e precisará lidar com alguns problemas.