Conheça Isabella, Big Mom e outras mães controversas dos animes

Durante boa parte de "One Piece" Big Mom é classificada como uma das piratas mais perigosas e fortes do mundo, provando que uma mulher capaz de criar 85 filhos biológicos é merecedora sim do título de pessoa mais forte dos mares da Grand Line.

Kikyo Zaoldyeck ("Hunter X Hunter")

Kikyo tenta tirar uma foto com seus filhos em "Hunter x Hunter" Imagem: Reprodução/Mad House

Quem vê de longe pensa que é só o Ciclope do X-Men usando um chapéu atrevidamente exótico, mas de perto percebemos que é só Kikyo, uma das piores mães de "Hunter x Hunter".

Mesmo em uma série com péssimas representações parentais, Kikyo consegue se destacar por promover abertamente rinhas de filhos, e todos são assassinos profissionais.

Tal qual uma Supernanny do mundo invertido, Kikyo estimula os piores comportamentos de suas crianças. Irumi está fazendo tortura psicológica com o irmão? Muito bem! Killua assassinou um aspirante a Hunter no meio do exame de admissão? Vai ganhar um sorvete depois do almoço! Milky está participando de leilões do submundo? Que filho maravilhoso!