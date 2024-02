Naruto e Sailor Moon: Fantasias de anime são tendência no Carnaval

Mangá Fire Imagem: Reprodução/Shueisha

A editora Pipoca & Nanquim anunciou dois novos mangás para lançamento futuro, "Fire!" de Hideko Mizuno e "O Diário do Meu Pai" de Jiro Taniguchi. Ainda que Jiro Taniguchi seja um autor de renome, o destaque foi o título da autora de "Honey Honey". O mangá "Fire!" é um dos grandes clássicos do mangá shoujo e conta a história de um jovem que decide se tornar um músico de rock para seguir os passos de um amigo falecido. Mesmo com a importância da obra, o Brasil foi um dos poucos países que licenciaram "Fire!" fora do Japão.

No último dia 14 de fevereiro foi o Dia de São Valentim, o famoso Dia dos Namorados em muitos países do mundo. "The Shiunji Family Children", um mangá seinen de Reiji Miyajima (de "Namorada de Aluguel"), teve seu anime anunciado na data, ainda sem previsão de estreia. A sinopse, no entanto, chama a atenção por ser bem particular: uma família de sete irmãos descobre que não têm laços de sangue entre eles, e aí começam relações amorosas.

Imagem do anime Yuri on Ice Imagem: Divulgação/MAPPA

Recomendação para o Fim de Semana: "Yuri!!! on ICE". Quer fugir do calor do verão? Que tal então embarcar em um anime sobre patinação artística no gelo? "Yuri!!! on ICE" acompanha a trajetória de Yuri Katsuki, o representante japonês na patinação artística. Após perder feio, ele volta para sua terra natal e quer se aposentar. Seus planos mudam quando Viktor Nikiforov, o maior patinador do mundo, decide treinar Yuri para que ele derrote o russo Yuri Plisetsky. Qual Yuri sairá vencedor?

Fenômeno no ano de seu lançamento, "Yuri!!! on ICE" é um anime encantador. Mesmo que você não tenha qualquer intimidade com a patinação artística, a série explica tudo direitinho. E as competições são emocionantes, algo próximo de se assistir à Olimpíada de Inverno. O anime tem 12 episódios e está disponível na Crunchyroll com legenda.