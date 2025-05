Inter joga melhor e perde de 4 a 0 para o Botafogo. Pode?

Daí o Inter despencou.

Não era mesmo noite do goleiro e ele tomou o 4 a 0 de Alex Telles, aos 23, de fora da área, no ângulo.

Para você ter uma ideia: até os 40 minutos do segundo tempo, o Botafogo chutou quatro bolas entre as traves e as quatro entraram; o Inter chutou as mesmas quatro bolas e nenhuma entrou, apesar de ter finalizado 17 vezes contra dez.

Pena que apenas 7.800 torcedores foram ao Nilton Santos, porque o torcedor botafoguense, por bravo que fique ao ouvir ou ler isso, é pouco solidário com o time.

O Botafogo jogou com o que tinha de melhor e deixou para pensar na Libertadores depois.

O Inter não. Pensou mais no torneio continental.