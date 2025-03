Novo horário e troca de ator: tudo sobre novos episódios de 'One Piece'

Por que a série foi interrompida?

O arco de Egghead de "One Piece" teve uma interrupção na adaptação provavelmente para dar um respiro ao autor Eiichiro Oda. Ainda que a adaptação em anime feita pela Toei Animation seja lenta, normalmente adaptando um capítulo do mangá para um do anime, constantes folgas do mangaká na publicação do quadrinho na Shonen Jump estava aproximando demais o anime do mangá.

Com o hiato, os produtores puderam dar um respiro à equipe de adaptação, além de planejar com mais calma as mudanças de exibição que vão acontecer a partir de abril. Sendo assim, em abril haverá um "relançamento" de "One Piece" com as novidades previstas.

"One Piece" terá alguma mudança?

Para começar, o anime ganhou um novo horário de exibição. Após décadas ocupando a faixa matutina dos domingos, agora o anime será exibido às 23h15 no Japão. Com isso, a Toei Animation ganha um pouco mais de liberdade criativa, pois o antigo horário restringia a série para não ter cenas muito violentas.

É normal nos animes do Japão essa mudança quando não querem censurar as obras. Algo parecido aconteceu em "Hunter x Hunter" quando chegou no arco das Formigas Quimera.