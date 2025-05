O Brasil tem técnico e a CBF, neste momento, não tem presidente

Os bastidores dão conta de que a mudança do estatuto, puxando todas as decisões para o presidente, sem publicação no site oficial da entidade, tudo isto pesou para a perda do apoio político das federações. Também do Supremo Tribunal Federal.

Muitos presidentes de federação foram surpreendidos por vários de seus colegas terem sido contemplados com aumentos salariais.

Ficaram escandalizados. Votaram em peso sem saber no que e como estavam votando.

Muitos presidentes de clubes revelam ter realizado a reeleição de Ednaldo por medo de retaliação.

Medo do coronelismo.

Tudo isto teve peso para a perda de apoio também de gente do Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, fundado pelo ministro Gilmar Mendes, que mandou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro voltar às investigações.