'Vale Tudo': Sardinha fica a um passo de desmascarar 2 vilãs de uma vez só

No capítulo de sexta-feira (16), da novela "Vale Tudo" (Globo), Ivan discute com Raquel. Sardinha comenta com Solange que estranhou o encontro de Maria de Fátima com Odete.

César cobra de Fátima sua parte dos dólares. Afonso critica a gestão da TCA em conversa com Odete.

Cecília avisa a Laís que os traficantes de animais foram presos e que elas podem voltar para casa. Vasco é demitido por justa causa.