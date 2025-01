Panela velha faz comida boa: 5 animes dos anos 1990 para otakus novinhos

Onde ver Crunchyroll.

"Neon Genesis Evangelion"

Netflix anuncia que terá série e filmes de "Neon Genesis Evangelion" na plataforma em 2019 Imagem: Divulgação

História: Shinji Ikari é um adolescente com muitos problemas. Além da dificuldade de relacionamento com seu pai Gendo, o garoto é escolhido para pilotar um robô gigante e combater criaturas espaciais que querem destruir a Terra. Enquanto lida com esses seres do espaço e com sua própria depressão, Shinji convive com outras duas pilotas: a misteriosa adolescente Rei e a geniosa Asuka.

Por que ver? "Neon Genesis Evangelion" revolucionou os animes nos anos 1990, e foi tão à frente de seu tempo que o anime até hoje tem uma linguagem moderna para atrair otakus acostumados com um ritmo mais agitado.

Isso sem falar que o anime é lindo na sua primeira metade, às vezes melhor animado que muita coisa que sairam em 2025. As cenas de luta são incríveis e a tensão que o anime passa ainda é de outro mundo. Se você é um otaku hoje em dia, "Evangelion" ainda é um anime obrigatório.