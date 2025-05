Caos e desordem na despedida do System of a Down em São Paulo. E isso é bom

O System of a Down encerrou sua passagem pela América do Sul na noite desta quarta-feira (14), no autódromo de Interlagos, em São Paulo, com um show que só pode ser descrito como caótico. No bom e no mau sentido.

No mau, porque não existe outra maneira de imaginar a peregrinação de 70 mil pessoas —-segundo a organização— quase ao mesmo tempo a um local distante do centro da capital, em horário de pico: trânsito entupido nas avenidas e vias que levavam ao autódromo e uma jornada de até 3 horas para chegar até lá.

A saída também não foi um passeio no parque: uma massa de gente se espremendo pelos corredores cercados por tapumes que levavam da área do palco até os portões, num trajeto de quase meia hora para sair e então deparar-se com mais trânsito, trens e ônibus lotados e a tarefa quase impossível de conseguir um Uber para quem preferiu deixar o carro em casa.