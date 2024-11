Brutal e distópico: esse thriller de ação na Netflix arrecadou US$ 1 bilhão

John Wick 3: Parabellum, o terceiro filme da franquia, ao todo já arrecadou mais de 1 bilhão de dólares nos cinemas de todo o mundo. Na Netflix, o longa de ação protagonizado por Keanu Reeves é um sucesso e ficou por semanas no top 10 dos filmes mais assistidos na plataforma.

Por que está todo mundo vendo John Wick 3: Parabellum

Em Parabellum, John Wick está sendo caçado por matadores do mundo todo após assassinar Santino D'Antonio. Chefão do crime italiano e membro da Alta Cúpula, D'Antonio foi morto dentro do Hotel Continental.

Foi o mafioso italiano quem criou um contrato global para por a cabeça de Wick a prêmio. Ela vale US$ 14 milhões e por isso o protagonista precisa lutar contra tudo e todos para simplesmente sobreviver.