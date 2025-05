Deus não existe, por isso precisamos tanto de pessoas boas

Era uma tarde límpida, de um céu azul imaculado. Eu flutuava num barquinho pelas águas de um mar calmo, movido apenas pela força do vento, no leme a minha mão firme. Reparei que não havia ninguém ao meu redor, que nem o mais remoto corpo os meus olhos alcançavam. Eu estava sozinho como nunca estivera antes, existíamos apenas eu e o mar profundo e o continente distante e o céu enorme. Em outro tempo seria a ocasião perfeita para falar com um etéreo outro que costumava tomar meus pensamentos jovens. Mas não, naquele instante me dei conta do que já sabia, que não havia ninguém a gerar ou reger o mundo, e senti nisso beleza e tranquilidade. Uma voz fictícia dentro de mim se calava: a partir dali eu conversaria apenas comigo quando lançasse ao vento as minhas palavras.

Não era nenhuma revelação, nenhuma epifania, era o oposto de uma experiência mística. Não passava de uma percepção simples e elementar: Deus não existe. Existem muitas coisas no mundo, é claro, as que vemos e as que não vemos, as que conhecemos e as que não conhecemos, as que entendemos e as que não entendemos, mas Deus não existe e a humanidade já o sabe, mesmo que não julgue tal saber aceitável. Sempre se pode querer chamar de Deus toda essa dimensão do invisível, do incognoscível, do incompreensível, mas será um nome inexato. E não há nessa declaração nenhuma provocação barata, nenhum desrespeito a quem defenda o contrário: escrevo isso porque confio no leitor honesto que note como são inofensivas e óbvias as minhas frases, como são de todos nós.

Não preciso aqui erguer um muro de argumentos em defesa do ateísmo porque, contra toda expectativa, ele já se estabeleceu com força em nossa cosmovisão, em nosso imaginário. Ainda que tantos rejeitem o ateísmo de maneira sumária, ainda que a imensa maioria continue a afirmar sua crença na existência de Deus, o caso é que a parte mais importante da nossa cultura já não dispõe de sua figura. O romance, forma maior de expressão da vida na modernidade, é a representação insistente de um mundo abandonado por Deus, isso já disseram tantos teóricos. O teatro se livrou há muito de Deus, assim como da predestinação, do Destino, da Fortuna. O cinema chegou no mundo quando já nada de divino dava as caras. Nenhuma obra relevante dos últimos séculos traz a crença religiosa em seu cerne, ou a intervenção divina como um de seus elementos estruturantes. Deus não encontra lugar nem em sonhos ou ficções, em suma.