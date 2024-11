Romance é chave de sucesso nos animes 'Dan Da Dan', 'Blue Box' e 'Ranma ½'

"Ranma ½", clássico criado por Rumiko Takahashi, também aposta no romance como elemento central. Autora está acostumada a criar comédias ("Urusei Yatsura") e séries de ação ("InuYasha"). Em "InuYasha", por exemplo, que é uma produção mais séria, existe todo um dramalhão envolvendo os sentimentos da estudante colegial Agome (Kagome, no original) pelo meio-demônio InuYasha, ainda que ele seja sempre afetado por seus sentimentos pela finada sacerdotisa Kikyo.

Embora Ranma enfrente desafios cômicos relacionados à sua transformação quando entra em contato com água fria, o que realmente move a trama é o relacionamento entre ele e a determinada Akane Tendo, sua prometida. O pai do protagonista providenciou um casamento arranjado com a filha de um antigo colega. Akane é uma garota forte e sem paciência para rapazes. Após cair em um lago amaldiçoado, Ranma se transforma em uma mulher em contato com água fria e retorna ao normal com água quente.

Anime "Blue Box" Imagem: Divulgação/TMS

Em "Blue Box", a história de Taiki Inomata e Chinatsu Kano é centrada não apenas no esporte, mas nas inseguranças e desejos românticos dos personagens. Eles devem lidar com sentimentos enquanto competem em seus respectivos esportes —Inomata faz parte do time de badminton, enquanto Chinatsu Kano é uma veterana do time de basquete.

Quando Inomata toma consciência para dizer o que sente por Chinatsu Kano, ele descobre que a adolescente precisará se mudar devido ao trabalho do pai. No fim, fica decidido que Chinatsu morará com a família de Taiki, o que complica o desejo de se declarar.

A trama revela como os relacionamentos amorosos, mesmo em um anime de esporte, podem ser o elemento principal. Transforma o que seria uma simples história de badminton, em uma narrativa sobre descobertas e paixão lenta e juvenil de Taiki e Chinatsu.