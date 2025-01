Anime: Trailer de 'Attack on Titan', elenco de 'One Peace' e mais novidades

"Miss Kobayashi's Dragon Maid - A Lonely Dragon Wants to Be Loved", o filme da franquia da dragoa empregada, ganhou um novo trailer. O longa será lançado em junho de 2025, ainda sem previsão de lançamento no Brasil.

"Komi não Consegue se Comunicar" vai acabar no Japão! Foi anunciado que o mangá terá apenas mais 3 capítulos. Obra conta a história de Komi, uma garota extremamente tímida que quer ter 100 amigos. O anime está disponível na Netflix.

O estúdio MAPPA (de "Jujutsu Kaisen") confirmou que a segunda temporada de "Dorohedoro" chega em 2025. Até o momento, foi divulgado apenas uma imagem promocional que não mostra nada, mas, em breve, devemos ver o primeiro trailer.

A abertura da segunda temporada de "Diários de uma Apotecária" mal foi disponibilizada no YouTube e já atingiu quase dois milhões de visualizações. A série está sendo disponibilizada pela Crunchyroll.