'My Hero Academia' atinge 100 milhões de cópias no mundo

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Mundo dos Animes.

"My Hero Academia" teve uma semana de muitas comemorações, seja de aniversários quanto de vendas. Na semana em que o anime comemorou 8 anos de seu lançamento (e chegou na Netflix), a editora Shueisha divulgou alguns números do sucesso da obra de Kohei Horikoshi no mundo. A série atingiu a marca de 100 milhões de exemplares, sendo 60 milhões no Japão e o resto globalmente. Com isso, "My Hero Academia" entra no seleto grupo de mangás com mais de 100 milhões de cópias ao lado de "Naruto", "Dragon Ball", "Demon Slayer" e "Slam Dunk".

"My Hero Academia" vive seu melhor momento: o mangá segue em sua reta final arrebatando os leitores com suas reviravoltas e a 7ª temporada do anime chegará em maio (com lançamento no Brasil pela Crunchyroll). Além disso será lançado um especial chamado "My Hero Academia: Memories" relembrando em 4 episódios todos os acontecimentos das temporadas anteriores.