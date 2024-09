Veja os três K-dramas do momento e o que estamos achando deles

Em um raro alinhamento de lançamentos de "romcoms", as amadas comédias românticas, temos três dramas sul-coreanos passando de forma simultânea atualmente. E todos estão fazendo sucesso em seus respectivos canais de streaming; cada um está passando em um dos principais distribuidores brasileiros de dramas.

"O Amor Mora ao Lado", estrelado pelo casal JungJung (Hae-in e So-min), está em primeiro lugar na Netflix. "A Cinderela Moderna", com Shin Hyun-been e Moon Sang-min, está em primeiro lugar no VIKI. E por fim "Os Lucros do Amor", com Shin Min-ah e Kim Young-dae está em primeiro lugar no Prime Video, superando o gigante "Os Anéis do Poder", série da saga "O Senhor dos Anéis".

Estamos acompanhando todos os dramas, que já estão em sua reta final, e contamos o que estamos achando de cada um.