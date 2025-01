Atriz é dada como desaparecida após ligação e perda de dois voos; entenda

A atriz e estrela de reality show Natalie DiDonato, 44, foi dada como desaparecida pela polícia dos EUA.

O que aconteceu

Ela ficou quatro dias sem dar sinal de vida. As informações foram divulgadas pelo TMZ nesta terça-feira (21).

As autoridades confirmaram ao veículo que Natalie foi incluída nesta manhã no relatório de pessoas desaparecidas em Las Vegas. Os familiares da artista estão preocupados, pois fizeram contato com ela pela última vez há sete dias.