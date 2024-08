Filmes de 'Sailor Moon' e 'Slam Dunk' chegam à Netflix em breve

"The First Slam Dunk" é uma adaptação da última partida do mangá "Slam Dunk". Ela é contada, porém, de uma forma inédita e permite ser assistido até por quem nunca acompanhou a série de basquete juvenil. A direção do longa, que estreia dia 25, é de Takehiko Inoue, o autor da versão em quadrinhos.

AToho Animation postou o clipe de abertura de "My Hero Academia: You're Next" para apreciação dos fãs. Já serve para matar a saudade após o fim do mangá. O filme ainda não tem data de estreia nos cinemas brasileiros.

Chegou a hora da live mensal do Mundo dos Animes! Na próxima segunda-feira (19), às 19h, estaremos no YouTube de Splash UOL com as principais notícias do meio otaku, inclusive o tema principal será "My Hero Academia". A convidada da semana será a produtora de conteúdo Moo-chan, que já esteve aqui recomendando alguns animes. Clique aqui e já ative o sininho para não perder!

"Oshi no Ko" atingiu a marca de 30 milhões de visualizações em um streaming japonês. O anime continua sem lançamento oficial no Brasil, restando aos aficionados lerem apenas a versão em quadrinhos da editora Panini.

"Hokkaido Girls are Super Adorable", que teve anime na temporada passada, terá seu último capítulo publicado em 11 de setembro. A série é uma comédia romântica ambientada em Hokkaido, a região mais ao Norte do Japão, conhecida por ser bem gelada.