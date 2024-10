Ator de Castelo Rá-Tim-Bum posa nu ao se transformar em Albert Einstein

Cassio Scapin, 59, surgiu nu em foto publicada no Instagram neste domingo (20).

O que aconteceu

Vivendo Albert Einstein em peça teatral, o ator posou totalmente nu para ensaio fotógrafico no qual aparece como o histórico cientista. Famoso por viver Nino na série infantil Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, ele posou para as lentes do fotógrafo Jairo Goldflus.

O ator está em cartaz com a peça "Insignificância", no Teatro FAAP, em São Paulo. Comédia mescla fatos históricos e ficção. De forma bem-humorada, imagina o encontro de Einstein com Marilyn Monroe, DiMaggio e McCarthy em um hotel de Nova York no ano de 1953. A partir desse cenário improvável, o espetáculo questiona a efemeridade da fama e o poder na política, conectando o passado ao presente. Amanda Costa,, Marcos Veras e Norival Rizzo também estão no elenco.