Paixão de brasileiros por jogos de luta traz estúdios de games a BGS 2024

Muito simpático, o senhor japonês se surpreendeu ao ser tratado como celebridade no Brasil: "Não me pedem autógrafos nem no Japão! Foi uma sensação incrível vir aqui e conhecer todos os fãs. Sentimos uma recepção muito calorosa", comemorou, ainda que tomado pela surpresa da situação. "Fico pensando se as pessoas não iriam preferir receber autógrafos de Daisuke [Ishiwatari, criador de "Guilty Gear"] em vez de alguém como eu. Da próxima vez, vamos nos preparar e trazer alguém mais bonito."

Kidooka quis presentear os jornalistas com quem conversou, e na busca por lojas de São Paulo que vendessem doces japoneses, se deparou com a enorme difusão da cultura japonesa no país:

Antes de vir ao evento, nós estávamos pelo bairro japonês —Liberdade, certo?— e vimos todas as lojas temáticas, aquelas com estatuetas de personagens de anime e afins, e elas estavam lotadas de brasileiros. Vimos que os brasileiros, realmente, amam anime e cultura japonesa. Ver a todos aqui jogando as demonstrações dos jogos [no evento] e levando a sério é muito legal! Minoru Kidooka

Agora que entende o apelo dos jogos da Arc System Works no Brasil, Minoru Kidooka prometeu estreitar as relações com a comunidade do país, começando por uma tradução em português para "Guilty Gear Strive", de 2021. "Todos nos conhecem tão bem que sinto que é a nossa hora conhecermos melhor vocês", falou. "Acreditamos que isso será um ponto de partida, o início da nossa relação com a base de fãs daqui."

Preço brasileiro

Um dos estandes mais movimentados do evento foi de um jogo de luta. Filas gigantescas se formaram para tirar umas partidas no vindouro "Fatal Fury: City of the Wolves", novo game da lendária japonesa SNK. Apesar da espera considerável, o público aproveitou cada segundo com o controle nas mãos, segundo Maxx Clark, gerente de marketing da empresa.