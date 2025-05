Vasco e Diniz: tudo a ver

O Vasco é um clube que não consegue se reerguer. Vive de glórias passadas e do desespero leal de uma torcida apaixonada. Em campo, uma miséria futebolística. O time não é capaz de se articular de forma minimamente coerente. Jogos horrorosos, goleadas constrangedoras. Há que diga que o elenco é péssimo. Eu não iria por aí. O time do Bahia tem elenco muito melhor? O do Fortaleza? O Bragantino? Não, de forma alguma. E são times bastante sólidos e competitivos.

Faltam ao Vasco estilo de jogo, alegria e confiança. Deixemos o barulho da péssima administração do lado de fora por alguns instantes. Fernando Diniz e seu futebol atento ao social chegam de volta ao clube. Diniz passou por São Januário no começo da pandemia e não foi bem. Mas quem volta é agora um campeão da América. E, eu diria, um outro Diniz. Seu futebol solidário, atento aos dramas particulares de cada jogador e que celebra os valores do futebol de rua e a liberdade podem ser o choque que o Vasco precisava para sair da UTI em que se meteu. Diniz terá um merecido reencontro com Tchê- Tchê, atleta que ele destratou publicamente quando estava no São Paulo. Estão mais maduros ambos. E esse é um reencontro necessário para treinador e atleta.

O Vasco tem jogadores jovens e rápidos. Tem um goleiro muito acima da média e o melhor atacante do Brasil hoje. Diniz pode deixar sua marca. Dessa vez eu diria que Diniz precisa tanto do Vasco quanto o Vasco dele. Depois de encantar a América ele teve alguns tropeços e talvez seja esse o momento exato para um renascimento. Renascimento desse treinador fora-de-série (sim, ele é), e desse time cuja história se mistura à história do Brasil.