Confirmada exibição de 'My Hero Academia: Agora é a Sua Vez' no Brasil

Ainda que seja uma história paralela, o longa tem conexões com o anime. Dois personagens dessa trama, Giulio e Anna, participaram do anime para a TV como forma de divulgação do filme.

Este será o quarto filme de "My Hero Academia", e todos foram lançados no Brasil. No momento apenas o terceiro está ausente dos serviços de streaming.

Aconteceu no último dia 24 de setembro uma live de anime no canal de YouTube de Splash UOL. O programa, que teve como tema principal o fim de "Jujutsu Kaisen", contou com a participação do produtor de conteúdo Leonardo Kitsune. Confira o vídeo completo acima.

A Panini divulgou 3 novos mangás que devem chegar em breve. São eles: "Dr. Stone Reboot: Byakuya" (Boichi), um spin-off de "Dr Stone", além da antologia "Lycoris Recoil - Antology - Repeat" e do mangá "Como Conheci minha Alma Gêmea" ("Unmei no Hito ni deau hanashi" no original) de Anashin.