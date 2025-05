Prednisolona: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Usar prednisolona junto com medicamentos como digoxina pode aumentar o risco de arritmias (problemas no ritmo do coração) ou intoxicação causada pela digoxina. Isso ocorre devido à queda nos níveis de potássio no sangue (hipocalemia).

Diuréticos (severidade moderada)

A combinação com diuréticos, como furosemida e hidroclorotiazida, pode afetar a retenção de sódio e líquidos no corpo, reduzindo a ação de ambos os medicamentos. Diuréticos que diminuem o potássio, quando usados com corticosteroides, podem causar queda nos níveis de potássio no sangue (hipocalemia), o que aumenta o risco de problemas cardíacos.

Por isso, é importante monitorar os níveis de potássio no sangue e a função do coração durante o uso desses medicamentos juntos.

Somatropina (severidade moderada)

O uso prolongado de prednisolona em doses altas pode interferir no efeito de medicamentos como somatrem ou somatropina, dificultando o crescimento. Isso pode acontecer com doses diárias acima de 2,5 a 3,75 mg de prednisolona oral ou 1,25 a 1,88 mg de prednisolona injetável (por m2 de superfície corporal). Se doses maiores forem necessárias, a administração de somatrem ou somatropina deve ser postergada.