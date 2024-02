É filler, mas é bom! Animes com bons 'arcos de enrolação'

Não é exagero dizer que os personagens coadjuvantes conseguem brilhar mais nesses episódios fillers. Se nas histórias oficiais o autor se esquece dos outros alunos da 1-A, nesse arco em especial todo mundo tem seu momento e as lutas são divertidas. Isso faz com que a história seja melhor até que algumas tramas canônicas do anime.

Os Cavaleiros do Zodíaco Imagem: Reprodução/Toei Animation

"Os Cavaleiros do Zodíaco" e a ameaça de Hilda

O arco de Asgard é sempre lembrado com carinho nos países em que "Os Cavaleiros do Zodíaco" foi uma febre. Ambientado após a vitória nas Doze Casas, Seiya e os outros viajam para Asgard e precisam enfrentar a vilã Hilda de Polaris e seus Guerreiros Deuses. Estes são basicamente outros cavaleiros, porém baseados na mitologia nórdica (e possibilitando a venda de mais brinquedos produzidos pela Bandai).

É incrível como a Toei conseguiu desenvolver essa história tendo como base somente um capítulo curto de Hyoga no país gélido e também um filme ambientado em Asgard. Esse arco tem todo o clima de "Os Cavaleiros do Zodíaco", e os roteiristas ainda tiveram o cuidado de conectar a trama com a do arco seguinte, Poseidon.

"One Piece" e o G-8

"One Piece" é atualmente um anime com baixa quantidade de fillers, e o motivo é a forma como a Toei adapta a série: em vez de correr, a ideia dos roteiristas é contar a história da forma mais lenta possível para nunca alcançar os capítulos semanais do mangá de Eiichiro Oda.