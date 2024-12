Joga sementes de frutas fora? Algumas têm mais nutrientes que a polpa

Melão

As sementes demonstram quantidades satisfatórias de fibras, proteínas e lipídeos, com destaque para os ácidos graxos poli-insaturados como o linoleico (ômega 6), oleico (ômega 9), palmítico e esteárico. Também é composta por minerais como cálcio, potássio, ferro e zinco.

As sementes do melão são normalmente consumidas na forma de petiscos, após serem assadas e salgadas. Outra opção é elaborar uma farinha com as sementes secas, a fim de se agregar valor nutricional às preparações de panificados como pães, bolos e biscoitos.

Imagem: iStock

Maracujá

Suas sementes fazem parte da massa da fruta e são importantes fontes de fibras, proteínas e ácidos graxos poli-insaturados, como o oleico (ômega 9) e linoleico (ômega 6). A semente tem elevada concentração do piceatannol, um composto fenólico com atividade vasoativa (relaxa os vasos, auxiliando no controle da pressão arterial), e ajuda a prevenir doenças do coração ou aquelas associadas como derrame e infarto.