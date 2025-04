Dorival Júnior para blindar o time e brindar a Fiel

Campeão no Santos, no São Paulo, no Flamengo, entre outros, Dorival Júnior tem currículo, bom senso e tranquilidade para blindar o elenco dos efeitos nefastos dos maus feitos e da política corintianos e brindar a Fiel com um time seguro no mais das vezes e vitorioso algumas.

Os Díaz conseguiram estabelecer vínculo entre o time e a torcida.

Experiente, Dorival Júnior agora terá de corrigir os sérios problemas defensivos de uma equipe descompactada que toma gols de fora da área como bebe água.